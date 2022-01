L’appello di Monsignor Bellandi in favore della donazione di sangue (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Ieri (mercoledì per chi legge, n.d.r.) mattina sono stato a donare il sangue. I medici mi hanno detto che ce n’è estremo bisogno. Invito chi non ha problemi particolari a prendere in considerazione questo semplice gesto di carità. Grazie”. E’ questo il breve ma significativo messaggio che l’Arcivescovo metropolita della Diocesi di Salerno,?Campagna e Acerno,?Andrea Bellandi ha inviato a tutti i sacerdoti e fedeli raccogliendo l’invito dei medici dell’ospedale di?Salerno. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Ieri (mercoledì per chi legge, n.d.r.) mattina sono stato a donare il. I medici mi hanno detto che ce n’è estremo bisogno. Invito chi non ha problemi particolari a prendere in considerazione questo semplice gesto di carità. Grazie”. E’ questo il breve ma significativo messaggio che l’Arcivescovo metropolitaDiocesi di Salerno,?Campagna e Acerno,?Andreaha inviato a tutti i sacerdoti e fedeli raccogliendo l’invito dei medici dell’ospedale di?Salerno. Consiglia

