La statua di Maradona torna in deposito dopo l’inaugurazione a causa di un cavillo (Di venerdì 28 gennaio 2022) La statua di Maradona si arrende alla burocrazia: Manca il sì del Genio civile. Il taglio del nastro il 25 novembre applausi e selfie, poi pratica arenata. La statua di Maradona è rimasta all’esterno dello stadio per poche ore prima di tornare in deposito. Un’inaugurazione a favore di telecamere e fotografi e nulla di più, per la statua dedicata al Pibe de Oro lo scorso 25 novembre. Nonostante la scrosciante pioggia, centinaia di tifosi, addirittura alcuni provenienti da Spagna e Argentina, decisero di rendere omaggio al Pibe de Oro ad un anno dalla sua scomparsa. Il Comune di Napoli, proprietario della statua donata dallo scultore Domenico Sepe, decise di istallare l’opera in bronzo, di oltre 4 metri, all’esterno del settore Distinti, nell’area ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladisi arrende alla burocrazia: Manca il sì del Genio civile. Il taglio del nastro il 25 novembre applausi e selfie, poi pratica arenata. Ladiè rimasta all’esterno dello stadio per poche ore prima dire in. Un’inaugurazione a favore di telecamere e fotografi e nulla di più, per ladedicata al Pibe de Oro lo scorso 25 novembre. Nonostante la scrosciante pioggia, centinaia di tifosi, addirittura alcuni provenienti da Spagna e Argentina, decisero di rendere omaggio al Pibe de Oro ad un anno dalla sua scomparsa. Il Comune di Napoli, proprietario delladonata dallo scultore Domenico Sepe, decise di istallare l’opera in bronzo, di oltre 4 metri, all’esterno del settore Distinti, nell’area ...

