La lunga frenata di Omicron (Di venerdì 28 gennaio 2022) La quarta ondata della pandemia di coronavirus, trainata dalla nuova variante Omicron, sembra dare i primi cenni di frenata. Dopo settimane con contagi sopra i 200mila casi giornalieri, negli ultimi giorni il virus ha iniziato a rallentare, come...

Ultime Notizie dalla rete : lunga frenata Morgan Stevens, morta la star di Saranno Famosi e Melrose Place: aveva 70 anni ...Stevens al di là della sua carriera come attore è salito agli onori della cronaca per la lunga ... Dopo anni sulla ribalta televisiva, la sua carriera ha subito una brusca frenata, e da allora non ha più ...

Quirinale, opzione Casellati, sale Casini, giallo Cassese. Ma l'accordo è ancora difficile La tentazione di Salvini di puntare sulla presidente del Senato Casellati viene frenata dal ... Dalla Lega smentiscono ma in serata Salvini appariva allegro: 'Sarà una lunga notte, la soluzione può ...

Covid, in Liguria ora i ricoveri cominciano a frenare: "Dopo la lunga salita la curva si è stabilizzata" Il Secolo XIX Nikkei in corsa, ma la Cina frena prima delle lunghe festività del Capodanno L'inflazione a Tokyo è risultata sotto le attese a gennaio, rafforzando l'idea che la Banca centrale debba continuare sulla strada del sostegno e dell'allentamento economico, opposta a quella della Fe ...

