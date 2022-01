La difesa del manager Cerea chiede l’assoluzione: «È un collezionista d’arte, non un mercante» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le richieste degli avvocati difensori nel processo al manager Gianfranco Cerea, accusato di false dichiarazioni nella voluntary disclosure relativa al periodo 2009-2013. «Gianfranco Cerea è un collezionista e non un mercante. Prova ne sia che all’estero dal 2009 al 2013 ha venduto tre opere d’arte e ne ha acquistate 325». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le richieste degli avvocati difensori nel processo alGianfranco, accusato di false dichiarazioni nella voluntary disclosure relativa al periodo 2009-2013. «Gianfrancoè une non un. Prova ne sia che all’estero dal 2009 al 2013 ha venduto tre operee ne ha acquistate 325».

Advertising

AntoVitiello : ?? Sempre più conferme: il #Milan lavora al colpo in difesa per l'estate. #Botman il preferito (ha il sì del giocato… - ItalianAirForce : Gli #F35 del 32° Stormo da ieri garantiscono il servizio di @NATO Quick Reaction Alert a difesa dello spazio aereo… - romaebraica : I ragazzi della nostra scuola esprimono così gratitudine per l’opera e la vicinanza del Pres. Mattarella alla Comun… - webecodibergamo : Il processo per la voluntary disclosure relativa al periodo 2009-2013 - RoccoRaffaele1 : @denardimax @Stefano_Berti Vedremo come andrà a finire. Tanto prima o poi Corte Cost. verrà chiamata in causa. La f… -