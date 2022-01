Guida da più di 70 anni e alla polizia svela: 'Non ho mai avuto la patente' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Guidava da più di 70 anni senza patente . Un uomo fermato dalla polizia a Nottingham ha detto agli agenti che Guidava senza patente o assicurazione da più di 70 anni . Gli agenti di una pattuglia ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022)va da più di 70senza. Un uomo fermato da Nottingham ha detto agli agenti cheva senzao assicurazione da più di 70. Gli agenti di una pattuglia ...

Advanced SystemCare PRO + regali: PC più veloce del 200% Punto Informatico