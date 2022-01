Franco Micalizzi riarrangia “Sapore di sale” con Edoardo Vianello (Di venerdì 28 gennaio 2022) foto di Chiara SaviniMILANO – Dal 25 gennaio è in radio “Sapore di sale” feat. Edoardo Vianello, riarrangiato da Franco Micalizzi, negli store e su tutte le piattaforme digitali (NEWTEAMMUSIC/BELIEVE). Il brano, scritto e portato al successo da Gino Paoli, anticipa l’uscita del nuovo album di Franco Micalizzi “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’estate” di prossima pubblicazione. “Che meraviglia riscoprire i fantastici successi degli anni ’60. Mario Biondi che ha cantato ‘Estate’ grandissima canzone di Bruno Martino ed ora, udite udite – afferma Franco Micalizzi – Edoardo Vianello che ha voluto accontentarmi con grande ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 28 gennaio 2022) foto di Chiara SaviniMILANO – Dal 25 gennaio è in radio “di” feat.to da, negli store e su tutte le piattaforme digitali (NEWTEAMMUSIC/BELIEVE). Il brano, scritto e portato al successo da Gino Paoli, anticipa l’uscita del nuovo album di“Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’estate” di prossima pubblicazione. “Che meraviglia riscoprire i fantastici successi degli anni ’60. Mario Biondi che ha cantato ‘Estate’ grandissima canzone di Bruno Martino ed ora, udite udite – affermache ha voluto accontentarmi con grande ...

