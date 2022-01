FOCUS – Da Szymaniak a Gosens | i tedeschi nell’Inter

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sale a 9 il numero di giocatorinella storia dell’Inter Con l’arrivo di Robindall’Atalanta, sale a 9 il numero giocatoricon la maglia dell’Inter. Vediamo nel dettaglio chi sono gli altri otto giocatori nati in Germania a vestire la maglia nerazzurra. Il primo tedesco a vestire la maglia dell’Inter è stato Horst(1934-2009), che giocò nella squadra di Helenio Herrera nella stagione 1963/1964. Collezionò 6 presenze in campionato e 5 in Coppa dei Campioni, la prima vinta dai nerazzurri. A lui segui Hansi Muller, centrocampista, fu prelevato dallo Stoccarda nel 1982. Debutto con gol su punizione contro il Verona, ma ben presto nasce un dualismo con Evaristo Beccalossi. In nerazzurro 68 presenze e 13 gol, prima di passare al Como. Arrivato all’Inter nel 1984, Karl-Heinz ...