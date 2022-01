F1: Peter Bayer (Fia), 'direttore di gara Masi potrebbe essere sostituito' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Dichiarazioni pesanti, quelle del rilasciate dal segretario generale della Fia e nuovo responsabile della commissione monoposto, Peter Bayer, che guida l'indagine sui fatti di Abu Dhabi (il 18 marzo verranno comunicate le decisioni e le eventuali modifiche al regolamento). Intervistato in Austria sulle pagine di 'Varlberger Nachrichten', Bayer ha ammesso: "Michael Masi ha svolto un grande lavoro, non vorremmo perderlo, ma esiste la possibilità che ci sia un nuovo direttore di gara". Entrando nel dettaglio del ruolo di direttore di corsa, Bayer ha aggiunto: "Attualmente è anche delegato alla sicurezza, e responsabile del circuito: troppe cose insieme". Ulteriore proposta di Bayer, che prende spunto dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Dichiarazioni pesanti, quelle del rilasciate dal segretario generale della Fia e nuovo responsabile della commissione monoposto,, che guida l'indagine sui fatti di Abu Dhabi (il 18 marzo verranno comunicate le decisioni e le eventuali modifiche al regolamento). Intervistato in Austria sulle pagine di 'Varlberger Nachrichten',ha ammesso: "Michaelha svolto un grande lavoro, non vorremmo perderlo, ma esiste la possibilità che ci sia un nuovodi". Entrando nel dettaglio del ruolo didi corsa,ha aggiunto: "Attualmente è anche delegato alla sicurezza, e responsabile del circuito: troppe cose insieme". Ulteriore proposta di, che prende spunto dalla ...

