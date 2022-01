Everton, oggi la scelta del nuovo allenatore: in tre in corsa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Colloqui finali oggi in casa Everton per scegliere il nuovo allenatore che sostituirà Benitez Dopo l’esonero di Rafa Benitez, l’Everton è ancora senza allenatore e in questa sosta per le Nazionali deciderà il da farsi. Secondo quanto riportato da Sky Sports, oggi dovrebbe essere la giornata decisiva con i colloqui finali. In lista sarebbero rimasti in tre: Duncan Ferguson, attuale traghettatore dei Toffees, Frank Lampard e Vitor Pereira. Quest’ultimo, però, non avrebbe raccolto i favori della tifoseria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Colloqui finaliin casaper scegliere ilche sostituirà Benitez Dopo l’esonero di Rafa Benitez, l’è ancora senzae in questa sosta per le Nazionali deciderà il da farsi. Secondo quanto riportato da Sky Sports,dovrebbe essere la giornata decisiva con i colloqui finali. In lista sarebbero rimasti in tre: Duncan Ferguson, attuale traghettatore dei Toffees, Frank Lampard e Vitor Pereira. Quest’ultimo, però, non avrebbe raccolto i favori della tifoseria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

