Emma, la confessione sull’amore concessa solo a Maria De Filippi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tanto fortunata (e talentuosa) sul lavoro quanto sfortunata in amore. Emma Marrone è una donna forte, tenace, indipendente. Eppure la voglia di una passione capace di travolgerla brilla ancora dietro quegli occhi decisi che l’hanno portata in alto. Non è facile che consegni le chiavi del suo cuore. Lo ha però fatto con Maria De Filippi, che l’ha intervistata per D – La Repubblica alla vigilia del suo ritorno a Sanremo 2022 con il brano Ogni volta è così. Emma, il fidanzato che vorrei La sua vita è tutta concentrata sul lavoro e sulle nuove strade che ha deciso di intraprendere dopo il rilascio di Fortuna e del relativo tour che ha portato nelle grandi arene dopo lo stop dovuto alla pandemia. Nel mezzo, c’è stato un doppio impegno con X Factor, che ha vissuto come un debutto nonostante le esperienze passate ad Amici di ... Leggi su dilei (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tanto fortunata (e talentuosa) sul lavoro quanto sfortunata in amore.Marrone è una donna forte, tenace, indipendente. Eppure la voglia di una passione capace di travolgerla brilla ancora dietro quegli occhi decisi che l’hanno portata in alto. Non è facile che consegni le chiavi del suo cuore. Lo ha però fatto conDe, che l’ha intervistata per D – La Repubblica alla vigilia del suo ritorno a Sanremo 2022 con il brano Ogni volta è così., il fidanzato che vorrei La sua vita è tutta concentrata sul lavoro e sulle nuove strade che ha deciso di intraprendere dopo il rilascio di Fortuna e del relativo tour che ha portato nelle grandi arene dopo lo stop dovuto alla pandemia. Nel mezzo, c’è stato un doppio impegno con X Factor, che ha vissuto come un debutto nonostante le esperienze passate ad Amici di ...

Advertising

zazoomblog : Emma Marrone si racconta: la confessione a Maria De Filippi manda i fan in visibilio - #Marrone #racconta:… - sogiogado : domani su novella2k articolo su emma e la confessione SCONVOLGENTE quotato dai migliori bookmakers - emma_gattoni : RT @Hi6hVolta6e: …era tardi,la luna piena brillava come una medaglia nuova lucente e la solennità della notte scorreva, come un fiume,su Pa… -