È l'ora delle «queenmaker» per Marta Cartabia, dice Emma Bonino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la fumata nera anche sulla quarta votazione per la presidenza della Repubblica, al quinto scrutinio di oggi il centrodestra sembrerebbe intenzionato a puntare su un proprio candidato. L'ipotesi più probabile è quella della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Se non dovesse raggiungere la maggioranza, la coalizione potrebbe virare su Pier Ferdinando Casini o Mario Draghi. Tra gli altri nomi in lizza, ci sono quelli di Franco Frattini, Giampiero Massolo e Sabino Cassese. Il giurista 86 enne ha detto che «le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano». Ma ormai la partita per il Quirinale si è trasformata in un gioco dei veti incrociati tra i partiti. Un metodo «insopportabile», secondo la senatrice di Più Europa Emma Bonino. «Tutto avviene in conciliaboli carbonari di cui non si sa nulla, altro che centralità del ...

