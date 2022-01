Clarissa Selassiè sgancia una bomba sul GF Vip: si è fidanzata con un concorrente, chi è? (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Clarissa Selassiè ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ho fatto una confessione inedita in merito al GF Vip. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno molto presto entreranno in casa due nuovi concorrenti. Ebbene, la principessa ha sganciato una bomba proprio su uno di loro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. La bomba L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 28 gennaio 2022)ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ho fatto una confessione inedita in merito al GF Vip. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno molto presto entreranno in casa due nuovi concorrenti. Ebbene, la principessa hato unaproprio su uno di loro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. LaL'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

1DMarty_me : RT @Diregiovani: Ospite di @Parpiglia, a Casa Chi, #Clarissa Selassié ha svelato di avere una frequentazione con un ragazzo che sta per ent… - zazoomblog : Uno dei tre nuovi concorrenti del GF è il fidanzato di Clarissa Selassié - #nuovi #concorrenti #fidanzato - infoitcultura : Uno dei tre nuovi concorrenti del GF è il fidanzato di Clarissa Selassié - tuttopuntotv : Uno dei tre nuovi concorrenti del GF è il fidanzato di Clarissa Selassié #GFVip6 #GFVip #jessvip #jeru #jessica… - katiadiluna16 : Sarà davvero così? Come li vedreste insieme? #clarissaselassie #antoniomedugno come nuova presunta coppia #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassiè Nuovi concorrenti al GF Vip: salta un ingresso? Ecco che sta succedendo Stasera dovrebbero entrare Gianluca Costantino , Antonio Medugno (già in quarantena così come ha confidato Clarissa Selassiè ) e proprio Edoardo Donnamaria . E se Medugno ha fatto un countdown e ...

Clarissa Selassié, flirt in corso con Antonio Medugno? Il gossip Clarissa Selassié e Antonio Medugno Secondo indiscrezioni il fidanzato segreto di Clarissa Hailé Selassié non sarebbe altri che Antonio Medugno, influencer e nuovo concorrente del reality show. A ...

Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere Gossip News Stasera dovrebbero entrare Gianluca Costantino , Antonio Medugno (già in quarantena così come ha confidato) e proprio Edoardo Donnamaria . E se Medugno ha fatto un countdown e ...Selassié e Antonio Medugno Secondo indiscrezioni il fidanzato segreto diHailé Selassié non sarebbe altri che Antonio Medugno, influencer e nuovo concorrente del reality show. A ...