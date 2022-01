Bielorussia: Lukashenko, combatteremo con la Russia se attaccata (Di venerdì 28 gennaio 2022) La BieloRussia combatterà insieme alla Russia se uno dei due Paesi sarà attaccato, nel rispetto degli "accordi di alleanza" tra i due Paesi. Lo ha detto oggi il presidente Alexander Lukashenko in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lacombatterà insieme allase uno dei due Paesi sarà attaccato, nel rispetto degli "accordi di alleanza" tra i due Paesi. Lo ha detto oggi il presidente Alexanderin un ...

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Lukashenko Bielorussia: Lukashenko, combatteremo con la Russia se attaccata "Ci sarà guerra o no? Sì, ci sarà - ha affermato Lukashenko, citato dalla Tass - ma solo in due casi: se la Bielorussia subisce un'aggressione diretta o se il nostro alleato, la Russia, subisce un ...

Bielorussia: Lukashenko, combatteremo con la Russia se attaccata - Mondo ANSA Nuova Europa Bielorussia: Lukashenko, combatteremo con la Russia se attaccata La Bielorussia combatterà insieme alla Russia se uno dei due Paesi sarà attaccato, nel rispetto degli "accordi di alleanza" tra i due Paesi. (ANSA) ...

Ue, '1000 prigionieri politici in Bielorussia, una vergogna' "Il numero dei prigionieri politici in Bielorussia ha ormai raggiunto quota 1000 e continua a crescere. Questo vergognoso traguardo riflette la continua repressione del regime di Lukashenko contro la ...

