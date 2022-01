Angry Birds: Summer Madness, recensione: gli uccelli di Rovio tornano su Netflix (Di venerdì 28 gennaio 2022) La recensione di Angry Birds: Summer Madness, serie animata disponibile su Netflix che reinventa i volatili in chiave giovanile. Correva l'anno 2009, e l'azienda finlandese Rovio lanciò un gioco, molto semplice e a basso costo, dove ci si serviva di uccelli per sconfiggere dei maiali (la scelta del villain fu dettata dall'attualità, poiché all'epoca si parlava molto dell'influenza suina). Da lì è nato un franchise dal successo globale, capace di generare due adattamenti cinematografici e diverse trasposizioni televisive. Tra queste, come potrete leggere nella nostra recensione di Angry Birds: Summer Madness, c'è anche una nuova serie animata che entra a far parte del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladi, serie animata disponibile suche reinventa i volatili in chiave giovanile. Correva l'anno 2009, e l'azienda finlandeselanciò un gioco, molto semplice e a basso costo, dove ci si serviva diper sconfiggere dei maiali (la scelta del villain fu dettata dall'attualità, poiché all'epoca si parlava molto dell'influenza suina). Da lì è nato un franchise dal successo globale, capace di generare due adattamenti cinematografici e diverse trasposizioni televisive. Tra queste, come potrete leggere nella nostradi, c'è anche una nuova serie animata che entra a far parte del ...

