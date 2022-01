Anche i dirigenti scolastici della provincia chiedono Hub nei loro istituti (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Monica De Santis “Ed ora si pensi Anche alle scuole superiori della provincia di Salerno”. A lanciare un appello è Maria Alfano, dirigente scolastica del Liceo De Filippis – Galdi di Cava de’?Tirreni, che se da un lato plaude alle iniziative che si stanno tenendo nelle scuole della città capoluogo per la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 18 anni, dall’altro chiede che non ci si dimentichi delle scuole superiori sparse sul territorio cittadino… “In verità noi dirigenti scolastici di Cava de’ Tirreni – spiega l’Alfano – proprio pochi giorni fa, leggendo degli Hub che si stanno allestendo per un giorno nelle scuole di Salerno, abbiamo chiesto a Comune ed Asl di poter replicare Anche da noi. La nostra richiesta è stata ascoltata, ma al momento non abbiamo ancora capito ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Monica De Santis “Ed ora si pensialle scuole superioridi Salerno”. A lanciare un appello è Maria Alfano, dirigente scolastica del Liceo De Filippis – Galdi di Cava de’?Tirreni, che se da un lato plaude alle iniziative che si stanno tenendo nelle scuolecittà capoluogo per la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 18 anni, dall’altro chiede che non ci si dimentichi delle scuole superiori sparse sul territorio cittadino… “In verità noidi Cava de’ Tirreni – spiega l’Alfano – proprio pochi giorni fa, leggendo degli Hub che si stanno allestendo per un giorno nelle scuole di Salerno, abbiamo chiesto a Comune ed Asl di poter replicareda noi. La nostra richiesta è stata ascoltata, ma al momento non abbiamo ancora capito ...

