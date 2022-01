A2A aggiorna piano 2021-2030 | quadruplicati punti ricarica elettrica 24mila

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Abbattere le emissioni di CO2 dai trasporti di merci e persone sarà possibile con una penetrazione sempre più rilevante di auto elettriche e mezzi pesanti alimentati a idrogeno e bio-Gnl. Nell’8% delle auto vendute in Italia sono state elettriche (pure e ibride plug-in) ed è una percentuale destinata a crescere nei prossimi anni. Per favorire l’adozione di questo modello di mobilità sostenibile, A2A nel suomento alIndustrialeha quadruplicato l’installazione di infrastrutture previste rispetto al precedente: 24 miladialcon un focus sulla bassa potenza (fino a 7kW) e sull’alta potenza (oltre 50 kW), per favorire sia una modalità di ...

Così in una nota l'ad diRenato Mazzoncini, commentando l'aggiornamento del business plan della multiutility. "Facendo leva su una forte capacità di crescita dimostrata da tutte le business unit ..."Per quei segmenti di mobilità la cui evoluzione non è prevista verso l'elettrico - ricorda una nota del gruppo -vuole mettere a disposizione soluzioni green quali idrogeno verde e bio - Gnl. Il ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) – A2A ha deciso di anticipare di 10 anni l’obiettivo di emissioni zero. Entro il 2040 il Gruppo raggiungerà la neutralità carbonica sulle emissioni dirette e indirette (scope ...A2a ha aggiornato del piano industriale 2021-2030 portando a 18 miliardi di euro l'entità degli investimenti previsti, 2 mld in più rispetto al piano precedente. L'obiettivo è rafforzare l’impegno del ...