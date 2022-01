VIDEO Collins-Swiatek 2-0 | Australian Open 2022 | prova di forza per la statunitense | gli highlights

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Con una prestazione assolutamente eccezionale, laDanielleha spazzato via la polacca Igacon il punteggio di 6-4/6-1 per accedere alla sua prima finale in un torneo del Grande Slam.è stata superiore alla sua avversaria in ogni componente del gioco, dimostrandosi superiore nello scambio da fondo e sempre in grado di cercare il vincente col suo dritto potentissimo. In finale troverà la padrona di casa Ashleigh Barty, per ora sembrata invincibile, ma ad unacosì nulla è precluso.6-4 6-1 Foto: PLO 2021

Advertising

AndreAngeletti6 : RT @ChanceGardiner: NIH e NIAID di Fauci e Collins hanno firmato un accordo con Moderna sul VACClNO prima ancora che sapessimo della pandem… - massimosab : RT @ChanceGardiner: NIH e NIAID di Fauci e Collins hanno firmato un accordo con Moderna sul VACClNO prima ancora che sapessimo della pandem… - Mariell96097228 : RT @ChanceGardiner: NIH e NIAID di Fauci e Collins hanno firmato un accordo con Moderna sul VACClNO prima ancora che sapessimo della pandem… - sollevotutto : RT @ChanceGardiner: NIH e NIAID di Fauci e Collins hanno firmato un accordo con Moderna sul VACClNO prima ancora che sapessimo della pandem… - Laura45770337 : RT @ChanceGardiner: NIH e NIAID di Fauci e Collins hanno firmato un accordo con Moderna sul VACClNO prima ancora che sapessimo della pandem… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Collins

con gli highlights del match tra Daniellee Iga Swiatek (6 - 4 6 - 1) , valido per la semifinale dell' Australian Open 2022 . Primo set ad alti e bassi per l'americana dopo una grande ...Dunque appuntamento qui, con la consueta alternativa della diretta streaming: in questo caso ... quando a Melbourne saranno le 19:30, e si tratterà di Barty Keys eSwiatek . Piatto ricco:...Con una prestazione assolutamente eccezionale, la statunitense Danielle Collins ha spazzato via la polacca Iga Swiatek con il punteggio di 6-4/6-1 per accedere alla sua prima finale in un torneo del G ...End-users of the JHMCS equipment includes the USAF, USN and ‘multiple’ FMS customers, the DoD announced on 24 January. CEVS (a JV between Collins Aerospace and Elbit) is expected to complete the work ...