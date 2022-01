Un ragazzo su 4 ha sintomi di depressione da Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) E' in atto una vera e propria crisi mondiale della salute mentale, soprattutto fra giovanissimi, e la pandemia e' la causa scatenante. L'allarme arriva dal Congresso nazionale della Societa' Italiana ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) E' in atto una vera e propria crisi mondiale della salute mentale, soprattutto fra giovanissimi, e la pandemia e' la causa scatenante. L'allarme arriva dal Congresso nazionale della Societa' Italiana ...

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo sintomi Un ragazzo su 4 ha sintomi di depressione da Covid ... che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80.000 giovani, ha dimostrato che oggi un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di un disturbo d'...

Salute mentale, il Covid porta alla depressione un ragazzo su quattro Essa include 29 studi avviati su oltre 80mila giovani , e dimostra che un giovane su quattro, non solo in Italia ma nel mondo, presenta sintomi di depressione (uno su cinque disturbi d'ansia). Un ...

