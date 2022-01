Ucraina | Donetsk-Lugansk indipendenti o sarà scontro Diplomazia all' ultima spiaggia Dubbi sul ruolo dell' Italia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La Cina prova a mediare tra Russia e Usa mentre prende quota lo "scenario Georgia", possibile via di fuga. Ma si tratta davverocarta, altrimenti resta solo loSegui su affarni.it

... confinanti con le regioni ucraine die Luhansk. Kiev sembra consapevole di quanto questa ... I proclami d' imbarcare nella Nato anchee Georgia hanno fatto balzare dalla seggiola Putin ...In ventimila non ce l'hanno fatta, hanno gettato la spugna, sono andati ad ingrossare la marea degli sfollati - più di due milioni - tracimata dalla Crimea,, Lugansk, incalzati dai ribelli ...La Russia ha ammassato oltre 100mila soldati al confine con l'Ucraina e si teme un'invasione. Secondo l'Occidente, Putin vuole riprendere il controllo di un'area che reputa sotto la sua influenza. La ...Dal formato Normandia: "Cessate il fuoco". La Cina prova a mediare tra Russia e Usa. Mentre prende quota lo "scenario Georgia", possibile via di fuga.