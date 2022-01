“Striscia la notizia”: Enrico Lucci dopo il ballo con Razzi incontra Apicella (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con la corsa al Colle dell’inviato Enrico Lucci, che segue da Roma le votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Stasera ospiti d’eccezione dell’inviato del tg satirico saranno il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo e il cantante e chitarrista Mariano Apicella. Che ci scappi un karaoke? Ieri sera, infatti, Enrico Lucci ha incontrato Antonio Razzi, senatore e stella dei social, che con i suoi balli è diventato subito un meme virale; i due si sono lanciati in una danza forse propiziatoria per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Questi riti andranno a buon fine? Segui Metropolitan Magazine ovunque! ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con la corsa al Colle dell’inviato, che segue da Roma le votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Stasera ospiti d’eccezione dell’inviato del tg satirico saranno il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo e il cantante e chitarrista Mariano. Che ci scappi un karaoke? Ieri sera, infatti,hato Antonio, senatore e stella dei social, che con i suoi balli è diventato subito un meme virale; i due si sono lanciati in una danza forse propiziatoria per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Questi riti andranno a buon fine? Segui Metropolitan Magazine ovunque! ...

Advertising

riccardo_ric : @martinlampe6 @stebaraz @butacit Agevolo link, fondamentalmente a striscia si parlava male di Renzi ed il sito è in… - Kund3ra : @iam_camilla98 ma vedere striscia la notizia è proprio necessario? - MPC307 : RT @Vince7914: Certo in Italia per le ingiustizie dobbiamo contare su Mario Giordano e striscia la notizia... Che paese di me..... Che è di… - AntonioScafuro4 : Citato da Cristiano Militello di striscia la notizia!!! Il top!! #cristianomilitello #striscialanotizia… - jeremymene7 : @OhhMyreal @JacquesD10_ Questa struccata la invitano a 'i nuovi mostri' in striscia la notizia -