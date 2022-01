Sorte: il Parlamento più grillino di sempre pensa a un ex Dc (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ultimissime da Montecitorio dopo la notte di mercoledì, mentre ci si appresta ad affrontare una giornata importante, quando i numeri per eleggere il Presidente della Repubblica saranno meno rispetto alle precedenti votazioni: basterà la maggioranza assoluta. Alessandro Sorte, deputato azzurro raconta a Bergamonews. Per resuscitare i democristiani, ci volevano 350 tra Senatori e Deputati grillini. La crisi della politica è così forte che per scegliere il futuro Presidente della Repubblica bisogna guardare al passato. Insomma, quando si dice che i politici della prima repubblica erano una spanna sopra a quelli della seconda e terza, non si sbaglia. Anche tra i deputati orobici sotto sotto (ma non troppo) c’è questa convinzione. Pier Ferdinando Casini (Dc), Sergio Mattarella Bis (Dc) e Giuliano Amato (Psi) sono i nomi più sussurrati. Vedremo come ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ultimissime da Montecitorio dopo la notte di mercoledì, mentre ci si appresta ad affrontare una giornata importante, quando i numeri per eleggere il Presidente della Repubblica saranno meno rispetto alle precedenti votazioni: basterà la maggioranza assoluta. Alessandro, deputato azzurro raconta a Bergamonews. Per resuscitare i democristiani, ci volevano 350 tra Senatori e Deputati grillini. La crisi della politica è così forte che per scegliere il futuro Presidente della Repubblica bisogna guardare al passato. Insomma, quando si dice che i politici della prima repubblica erano una spanna sopra a quelli della seconda e terza, non si sbaglia. Anche tra i deputati orobici sotto sotto (ma non troppo) c’è questa convinzione. Pier Ferdinando Casini (Dc), Sergio Mattarella Bis (Dc) e Giuliano Amato (Psi) sono i nomi più sussurrati. Vedremo come ...

