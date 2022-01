Silvio Berlusconi | la conduttrice TV spiazza tutti | “Ho fatto l’amore con lui | è stato pazzesco”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Foto a fine articolo! Fabrizia Carminati, volto Mediaset anni ’80, è da un pezzo lontana dalle scene. L’ha raggiunta telefonicamente Giovanni Terzi per Libero e la chiacchierata con il volto di Help tutto per denaro si è rivelata ricca di sorprese e di rivelazioni. “Erano anni meravigliosi ed io sono stata veramente fortunata ad averli vissuti professionalmente”, ha raccontato Fabrizia. E oggi? “Innanzitutto mi occupo di mio marito, che per troppo tempo ho trascurato, e di mio figlio Massimiliano; entrambe le cose mi danno enormi soddisfazioni. Due anni fa ho smesso di lavorare per Primantenna una rete privata, dove facevo un programma di cucina”. Carminati racconta di come fu Mike Bongiorno a sceglierla per Canale58: “Ero arrivata a Milano 2 con la mia 500 e non avrei mai immaginato di firmare il mio contratto con”. E ...