Quirinale | fonti | Casini non decolla | riprende quota Draghi

lorepregliasco : === Quirinale: fonti, c.destra discute su proposta Casini (AGI) = - pietroraffa : ?? Fonti che stanno lavorando al dossier sul Colle riferiscono che si sta stringendo su un nome. E potrebbe anche es… - pietroraffa : == Se Pd, Iv e centrodestra vogliono votare Pierferdinando Casini lo facciano pure ma si preparino a sostenere da s… - MarcoFattorini : Quirinale: fonti Fratelli d'Italia, Casini non è opzione, non dispiacciono Cassese e Belloni - Gabriele885 : RT @aciapparoni: #FLASH# quirinale: FONTI, RABBIA MELONI: SBAGLIATO RINVIARE CONTA C.DESTRA -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale fonti

L'invasione della magistratura nella battagliaporterà i 5Stelle a votare Berlusconi Così,... mentre comincia il vertice di centrodestra in cui si ipotizza la carta Casini, subito '...Leggi anche2022, elezione presidente Repubblica: news oggi 27 gennaio Il centrodestra ... E' quanto spieganodel centrodestra nelle 'istruzioni per l'uso' in vista del quarto scrutinio ...ROMA Per la corsa al Quirinale oggi è il giorno della quarta votazione mentre ... E secondo quanto si apprende da fonti del partito, Iv voterà oggi scheda bianca alla quarta votazione.Roma, 27 gen. (LaPresse) - A quanto si apprende da fonti vicine a Beppe Grillo, questa mattina c’è stata una lunga telefonata tra il Garante M5S e il ...