Peacemaker 2: James Gunn conferma che potrebbe esserci una seconda stagione e un altro spinoff (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il regista James Gunn ha parlato della possibilità che venga realizzato Peacemaker 2 e una seconda serie spinoff di The Suicide Squad: Missione Suicida. Peacemaker 2 potrebbe ottenere la via libera alla produzione e James Gunn sta già lavorando a un altro spinoff di The Suicide Squad: Missione Suicida. Il regista ha parlato della situazione in una nuova intervista rilasciata a Deadline in cui ha accennato ai suoi nuovi progetti legati ai fumetti della DC. James Gunn, confermando un'indiscrezione che lui stesso aveva condiviso su Twitter, ha dichiarato: "Stiamo lavorando ora a qualcosa di diverso, un altro show televisivo che è connesso ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il registaha parlato della possibilità che venga realizzato2 e unaseriedi The Suicide Squad: Missione Suicida.ottenere la via libera alla produzione esta già lavorando a undi The Suicide Squad: Missione Suicida. Il regista ha parlato della situazione in una nuova intervista rilasciata a Deadline in cui ha accennato ai suoi nuovi progetti legati ai fumetti della DC.ndo un'indiscrezione che lui stesso aveva condiviso su Twitter, ha dichiarato: "Stiamo lavorando ora a qualcosa di diverso, unshow televisivo che è connesso ...

