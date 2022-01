Monitoraggio Gimbe: crollo dei nuovi vaccinati e dei tamponi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un crollo dei nuovi vaccinati e dei test del tampone. Ma anche una diminuzione dei casi e delle terapie intensive. Questi i punti salienti del Monitoraggio Gimbe, che nella settimana 19-25 gennaio registra un crollo del 30,9% dei nuovi vaccinati: sono stati 355.309 rispetto ai 514.324 della settimana precedente. Di questi il 43,9% è rappresentato da bambini tra 5 e 11 anni, in netta flessione rispetto alla settimana precedente (155.997 nuovi vaccinati in questa fascia, pari a -35,6%). Nonostante l’introduzione dell’obbligo vaccinale, i nuovi vaccinati over 50 scendono a 96.957, pari a -25,6% rispetto alla settimana precedente. Mentre alla data del 26 gennaio sono state somministrate ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Undeie dei test del tampone. Ma anche una diminuzione dei casi e delle terapie intensive. Questi i punti salienti del, che nella settimana 19-25 gennaio registra undel 30,9% dei: sono stati 355.309 rispetto ai 514.324 della settimana precedente. Di questi il 43,9% è rappresentato da bambini tra 5 e 11 anni, in netta flessione rispetto alla settimana precedente (155.997in questa fascia, pari a -35,6%). Nonostante l’introduzione dell’obbligo vaccinale, iover 50 scendono a 96.957, pari a -25,6% rispetto alla settimana precedente. Mentre alla data del 26 gennaio sono state somministrate ...

