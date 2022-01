Milan, nessuna lesione per Kessié: lunedì rientro in gruppo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sospiro di sollievo per il Milan: nessuna lesione per Frank Kessié. Il centrocampista rossonero si è infortunato nel corso della sfida di Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio contro l’Egitto ma la Tac ha dato esito negativo. Lo rende noto il club rossonero. Il giocatore sta molto meglio e tornerà a Milano nel fine settimana, per poi tornare in gruppo lunedì. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sospiro di sollievo per ilper Frank. Il centrocampista rossonero si è infortunato nel corso della sfida di Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio contro l’Egitto ma la Tac ha dato esito negativo. Lo rende noto il club rossonero. Il giocatore sta molto meglio e tornerà ao nel fine settimana, per poi tornare in. SportFace.

