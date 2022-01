Letta non risponde ai giornalisti, Sgarbi si infuria, urla e lo insulta. E ai cronisti dice: “Fategli lo sgambetto” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Enrico Letta esce da Montecitorio senza rispondere alle domande dei giornalisti – considerate le trattative in corso, riservate, tra le forze politiche, è un atteggiamento piuttosto comune – ma Vittorio Sgarbi, che assiste alla scena, sbrocca: “Dove cazzo vai?“, gli urla più di una volta. Poi, quando ha attirato l’attenzione dei cronisti, dice: “È uno che si crede chissà chi, ma non vale niente. È un maleducato, la prossima volta Fategli lo sgambetto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Enricoesce da Montecitorio senzare alle domande dei– considerate le trattative in corso, riservate, tra le forze politiche, è un atteggiamento piuttosto comune – ma Vittorio, che assiste alla scena, sbrocca: “Dove cazzo vai?“, glipiù di una volta. Poi, quando ha attirato l’attenzione dei: “È uno che si crede chissà chi, ma non vale niente. È un maleducato, la prossima voltalo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

