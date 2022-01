Kimi Raikkonen nuovo team principal della Kawasaki in MXGP (Di giovedì 27 gennaio 2022) Kimi Raikkonen dalla stagione 2022 sarà il team principal della Kawasaki Racing in MXGP. Dalle auto al motocross, dalla guida su pista a quella dai box. Il finlandese non riesce a stare a casa senza far nulla e torna subito a occuparsi di motori, questa volta su due ruote: “Non è un segreto, una delle mie grandi passioni nella vita da molti anni è stato il motocross. Ma questa squadra non è quello che potresti chiamare un hobby. Sono molto concentrato e aspiriamo a fare il meglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022)dalla stagione 2022 sarà ilRacing in. Dalle auto al motocross, dalla guida su pista a quella dai box. Il finlandese non riesce a stare a casa senza far nulla e torna subito a occuparsi di motori, questa volta su due ruote: “Non è un segreto, una delle mie grandi passioni nella vita da molti anni è stato il motocross. Ma questa squadra non è quello che potresti chiamare un hobby. Sono molto concentrato e aspiriamo a fare il meglio”. SportFace.

