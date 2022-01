Iva agevolata auto disabili, cambiano i documenti da presentare (Di giovedì 27 gennaio 2022) A partire dal 18 gennaio 2022 sono state semplificate le procedure per accedere all’aliquota Iva agevolata auto disabili, riconosciuta sull’acquisto o l’importazione di auto adattate a persone invalide. Non è più richiesto il certificato delle commissioni mediche provinciali che attesti la disabilità, ma sarà necessaria solo la patente speciale di guida e l’atto notorio dal quale risulta che nei precedenti 4 anni non si è acquistato nessun veicolo applicando l’aliquota Iva al 4 per cento. La semplificazione è stata introdotta a novembre scorso dalla legge di conversione del decreto Infrastrutture, insieme alle novità al codice della strada. Iva auto disabili, cosa cambia La novità è la semplificazione dell’accesso all’agevolazione da parte dei cittadini, grazie a una ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 27 gennaio 2022) A partire dal 18 gennaio 2022 sono state semplificate le procedure per accedere all’aliquota Iva, riconosciuta sull’acquisto o l’importazione diadattate a persone invalide. Non è più richiesto il certificato delle commissioni mediche provinciali che attesti latà, ma sarà necessaria solo la patente speciale di guida e l’atto notorio dal quale risulta che nei precedenti 4 anni non si è acquistato nessun veicolo applicando l’aliquota Iva al 4 per cento. La semplificazione è stata introdotta a novembre scorso dalla legge di conversione del decreto Infrastrutture, insieme alle novità al codice della strada. Iva, cosa cambia La novità è la semplificazione dell’accesso all’agevolazione da parte dei cittadini, grazie a una ...

