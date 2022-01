Giornata della Memoria | le migliori frasi e immagini da inviare su WhatsApp il 27 gennaio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ il 27e, come sempre, oggi è la, quella in cui nel mondo si ricorda una delle pagine più brutte e trististoria. Quella che fa riferimento allo sterminio, al genocidio degli ebrei durante la Germania nazista di Hitler, nel periodoSeconda Guerra Mondiale. Una data istituita nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, un modo per non dimenticare. Di seguito troverete un elenco didaper il giornoShoah., leper ricordare e dasuEcco, di seguito troverete un elenco di ...

AzzolinaLucia : L’aggressione antisemita in provincia di Livorno è vergognosa e ancor più scioccante perché la vittima ha appena 12… - meb : Sconvolge che nel 2022 un bambino di religione ebraica venga insultato, picchiato. Sconvolge ancor di più che a far… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - GabZeno : RT @Gaiagioialiber1: Ci vuole una dose di ipocrisia assurda oggi, a celebrare la giornata della memoria. Fate schifo. - Fedebartoli73 : @Lega_Senato Giornata della memoria (corta). -

Esiste una giornata della memoria anche per la NASA: una ricorrenza, che cade quest'anno il 27 di Gennaio, in cui l'Agenzia Spaziale si ferma in ricordo degli astronauti, 'la famiglia della NASA", che hanno ...
Si celebra oggi in tutto il mondo il Giorno della memoria per commemorare le vittime della Shoah. I presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, deporranno una corona di fiori in Largo 16 ottobre ...