Giornata della Memoria | il messaggio di Mattarella | «Combattere ogni germe di razzismo | a partire dalle scuole»

«La Giornata della Memoria, che si celebra oggi in tutto il mondo, non ci impone solamente di ricordare i milioni di morti, i lutti e le sofferenze di tante vittime innocenti, tra cui molti italiane», dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in occasione della ricorrenza del 27 gennaio. «Ci invita anche a prevenire e Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. A partire dai banchi di scuola. Perché la conoscenza, l'informazione e l'educazione rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere una società giusta e solidale. E, come recenti episodi di cronaca attestano, mai deve essere abbassata la guardia».

