GF Vip, altro che “game over”: Soleil Sorge chiama e Alex Belli risponde (Di giovedì 27 gennaio 2022) Soleil Sorge sta mostrando cenni di cedimento nella Casa. Venerdì prossimo il GF Vip 6 tornerà con una nuova diretta ma probabilmente senza Alex Belli, che dopo lo scorso appuntamento ha lasciato l’Italia, e probabilmente verrà affrontato l’argomento. Da settembre rinchiusa al reality, ma soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti, l’influencer ha avuto un forte crollo. Presa dallo sconforto, ha manifestato la voglia di lasciare il reality una volta per tutte. Confidandosi con l’amico Davide Silvestri anche sul famoso triangolo con l’attore e Delia Duran, Soleil Sorge ha infatti ammesso di voler parlare col suo agente per decidere il da farsi: : “Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)sta mostrando cenni di cedimento nella Casa. Venerdì prossimo il GF Vip 6 tornerà con una nuova diretta ma probabilmente senza, che dopo lo scorso appuntamento ha lasciato l’Italia, e probabilmente verrà affrontato l’argomento. Da settembre rinchiusa al reality, ma soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti, l’influencer ha avuto un forte crollo. Presa dallo sconforto, ha manifestato la voglia di lasciare il reality una volta per tutte. Confidandosi con l’amico Davide Silvestri anche sul famoso triangolo con l’attore e Delia Duran,ha infatti ammesso di voler parlare col suo agente per decidere il da farsi: : “Sono venuta a farequi, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio ...

