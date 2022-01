Francesco Facchinetti, la moglie Wilma in codice rosso dopo una caduta da cavallo: “Ecco come mi hanno trattato i medici, mi guardavano schifati”. Il duro sfogo della coppia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Doveva essere una giornata di relax e invece per Wilma Helena Faissol si è trasformata in un incubo. La moglie di Francesco Facchinetti, ieri 26 gennaio, è caduta da cavallo e ha raccontato: “Wally è inciampato, sono volata giù e mi ha investito, il mio casco si è staccato e la zoccolata è arrivata dritta in testa“, ha spiegato Wilma su Instagram, mostrandosi con un taglio sul mento e ghiaccio sulla testa. Poi ha attaccato l’ospedale di Desio (Monza-Brianza) dove si era recata subito dopo l’incidente: “Mi dispiace che siamo in una situazione dove una persona arriva con un trauma cranico, vertigini e nausea – segni non banali – e non ci sia la possibilità di fare subito una tac, una lastra”. Poi ha spiegato tutto nei dettagli: “Non generalizzo però ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Doveva essere una giornata di relax e invece perHelena Faissol si è trasformata in un incubo. Ladi, ieri 26 gennaio, èdae ha raccontato: “Wally è inciampato, sono volata giù e mi ha investito, il mio casco si è staccato e la zoccolata è arrivata dritta in testa“, ha spiegatosu Instagram, mostrandosi con un taglio sul mento e ghiaccio sulla testa. Poi ha attaccato l’ospedale di Desio (Monza-Brianza) dove si era recata subitol’incidente: “Mi dispiace che siamo in una situazione dove una persona arriva con un trauma cranico, vertigini e nausea – segni non banali – e non ci sia la possibilità di fare subito una tac, una lastra”. Poi ha spiegato tutto nei dettagli: “Non generalizzo però ho ...

