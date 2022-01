Ex Coop sociali: tregua sui bandi con il Comune di Salerno (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un clima di grande serenità, si è svolto stamane, a Palazzo di Città, un incontro al quale hanno partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella, il capostaff Vincenzo Luciano, e le sigle sindacali Cgil e Fiadel, oltre ad una delegazione di lavoratori impegnati nei servizi affidati, per il passato, alle Cooperative sociali. L’Amministrazione Comunale, come già verificatosi in questi mesi, continua a tenere costantemente aggiornati i sindacati sui tempi di espletamento delle procedure messe in campo, nel rispetto di quanto consentito dalle vigenti normative. L’Ente intende garantire i massimi servizi alla Collettività, razionalizzando le risorse e agendo in difesa e tutela di tutta la categoria dei lavoratori. Nel corso dell’incontro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un clima di grande serenità, si è svolto stamane, a Palazzo di Città, un incontro al quale hanno partecipato il sindaco diVincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella, il capostaff Vincenzo Luciano, e le sigle sindacali Cgil e Fiadel, oltre ad una delegazione di lavoratori impegnati nei servizi affidati, per il passato, alleerative. L’Amministrazione Comunale, come già verificatosi in questi mesi, continua a tenere costantemente aggiornati i sindacati sui tempi di espletamento delle procedure messe in campo, nel rispetto di quanto consentito dalle vigenti normative. L’Ente intende garantire i massimi servizi alla Collettività, razionalizzando le risorse e agendo in difesa e tutela di tutta la categoria dei lavoratori. Nel corso dell’incontro ...

