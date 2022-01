Draghi sente Berlusconi | auguri di pronta guarigione

(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – Il leader di Forza Italia, Silvio, ha ricevuto una cortese telefonata da parte del presidente del consiglio, professor Mario(foto). Il premier ha formulato ai suoi miglioridi. Nel corso del colloquio, stando a quanto si apprende, non sarebbe stato affrontato alcun tema di natura politica. L'articolo L'Opinionista.

... "Una batosta, ha passato giorni molto brutti" Il presidente del Consiglio Marioha ... Al telefonopochissime persone, ma rimane in contatto con i fedelissimi per essere informato sulle ...Berlusconi: "Auguri di pronta guarigione" Intanto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha ricevuto una cortese telefonata dal presidente del consiglio Mario. Il presidente ...Le sensazioni del presidente della Regione Molise, a Roma in qualità di grande elettore e quindi da osservatore privilegiato di questa 'partita' ...Il presidente Silvio Berlusconi ha ricevuto una cortese telefonata dal presidente del consiglio, professor Mario Draghi. Il premier ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione. Nel corso del ...