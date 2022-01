Daemon X Machina disponibile gratis su Epic Games Store (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Epic Games Store è stato aggiornato per regalare un nuovo gioco per PC a chiunque voglia accedervi per riscattarlo e tenerlo per sempre nella propria libreria. In questa occasione, come già sapevamo dalla scorsa settimana, è la volta di Daemon x Machina , titolo che potremo ottenere a costo zero da oggi fino a giovedì 3 febbraio alle 17:00. Daemon X Machina è un gioco d’azione in cui piloteremo robot giganti in un universo apocalittico con scenari di distruzione e città crollate. È sviluppato da Marvelous Games e prodotto dal produttore della serie Armored Core . Il suo prezzo abituale sull’Epic Games Store è di € 49,99 , ma durante questa settimana possiamo ottenerlo gratuitamente e tenerlo per ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’è stato aggiornato per regalare un nuovo gioco per PC a chiunque voglia accedervi per riscattarlo e tenerlo per sempre nella propria libreria. In questa occasione, come già sapevamo dalla scorsa settimana, è la volta di, titolo che potremo ottenere a costo zero da oggi fino a giovedì 3 febbraio alle 17:00.è un gioco d’azione in cui piloteremo robot giganti in un universo apocalittico con scenari di distruzione e città crollate. È sviluppato da Marvelouse prodotto dal produttore della serie Armored Core . Il suo prezzo abituale sull’è di € 49,99 , ma durante questa settimana possiamo ottenerlo gratuitamente e tenerlo per ...

Advertising

ThrilledGamers : Il gioco DAEMON X MACHINA è GRATIS su Epic (PC) - CODitaNews : ??Epic Games Store: gioco gratis del 27 gennaio 2022 disponibile. ???? Il titolo in questione è Daemon X Machina l'ac… - GGalaxyit : Epic Games Store : Daemon X Machina è i lgico gratis della settimana , ritorna Yooka-Laylee per la prossima settim… - GGalaxyit : Epic Games Store : Daemon X Machina è i lgico gratis della settimana , ritorna Yooka-Laylee per la prossima settima… - Tech_Gaming_it : Vi informo che è disponibile anche un DLC GRATIS per Daemon X Machina nell'Epic Games Store, oltre il gioco completo -