Cronache della shoah | in onda su Rai 5

In occasione del giorno della memoria, il palinsesto di Rai 5, propone in prima serata uno spettacolo teatrale ad hoc. Si tratta de "Cronache dalla shoah. Filastrocche della nera luce" di Giuseppe Manfridi. La voce narrante è quella di Manuele Morgese, originario della Campania ma di adozione aquilana. La sua voce sarà accompagnata dal trombettista Fabrizio Bosso e dal pianista Julian Oliver Mazzariello. La regia e di Livio Galassi. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione di Teatro Zeta L'Aquila e del Teatro della Toscana. Un percorso per ricordare Come ha spiegato lo stesso Morgese, "Cronache dalla shoah, Filastrocche della nera luce", lo si può definire come un percorso per tenere viva dentro tutti noi la memoria.

