Covid | ultime news Calano ricoveri -148 e intensive -20 | 389 morti in 24 ore LIVE

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 155.697 casi, con il tasso di positività che si attesta al 15%. L'Ema ha dato il via libera all'immissione in commercio del Paxlovid, la pillola per il trattamento delnegli adulti che non hanno bisogno di ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio che la malattia diventi grave. Intanto il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass per chi ha la terza dose

...arriva nello stesso giorno in cui la Danimarca decide di rimuovere tutte le restrizioni anti. Siamo qui con una notizia incredibilmente buona: ora possiamo rimuovere lerestrizioni da ...... con un incremento nelle24 ore di 155.697. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus- 19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web ...Per la precisione sono 28.449 i residenti in Bergamasca in isolamento obbligatorio (positivi al Covid), mentre sono 32.358 quelli in isolamento fiduciario nell’ultima settimana.In lieve calo il numero dei contagi e dei decessi rispetto a ieri, diminuisce anche il tasso di positività che passa dal 15,2 per cento di ieri al 14,97 di oggi Sono 155.697 i nuovi casi positivi al ...