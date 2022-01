Calciomercato Lazio, Tare libera Spazio: Jony verso la Spagna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Fonti spagnole riportano di un interesse dello Sporting Gijón per Jony. Il giocatore della Lazio è in uscita: le ultime sul Calciomercato Non solo Muriqi (ormai a un passo dal Maiorca), anche un altro giocatore biancoceleste potrebbe volare presto in Spagna e iniziare una nuova avventura. Stiamo parlando di Jony che – secondo La Nueva España – sarebbe finito nel mirino dello Sporting Gijón. La società iberica che attualmente milita in Segunda Division avrebbe già avviato i contatti con il terzino sinistro, inserito in lista al posto di Escalante ma sempre ai margini del progetto della Lazio. Attese novità nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Fonti spagnole riportano di un interesse dello Sporting Gijón per. Il giocatore dellaè in uscita: le ultime sulNon solo Muriqi (ormai a un passo dal Maiorca), anche un altro giocatore biancoceleste potrebbe volare presto ine iniziare una nuova avventura. Stiamo parlando diche – secondo La Nueva España – sarebbe finito nel mirino dello Sporting Gijón. La società iberica che attualmente milita in Segunda Division avrebbe già avviato i contatti con il terzino sinistro, inserito in lista al posto di Escalante ma sempre ai margini del progetto della. Attese novità nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

