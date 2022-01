Calcio | Lega A | su principi informatori richiesta differimento termini a Figc

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Milano, 27 gen. (Adnkronos) - L'Assemblea dellaSerie A, svoltasi in presenza presso l'Hotel Sheraton a Milano, ha completato la composizione del Consiglio dieleggendo Gaetano Blandini come consigliere indipendente. Per quanto riguarda il tema dell'adeguamento del proprio Statuto ailaSerie A chiederà allaundei, fissati al momento al 31 gennaio.

Commenta per primo Dall' Assemblea diSerie A ha preso la parola anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: 'Festival di ... forse ilverrà considerato in maniera diversa'.Parole dure quelle di Aurelio De Laurentiis in uscita dall'Assemblea diSerie A che ha deciso sulla capienza degli stadi. Il presidente del Napoli, ai microfoni anche ... forse ilverrà ...Milano, 27 gen. L'Assemblea della Lega Serie A, svoltasi in presenza presso l'Hotel Sheraton a Milano, ha completato la composizione del Consiglio di Lega elegg ...MILANO - A margine dell' Assemblea di Lega Serie A, svolta a Milano, Aurelio De Laurentiis ha parlato con i giornalisti: "Assemblea perfetta, senza traumi. Situazione d'emergenza? È un paese in emerge ...