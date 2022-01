Berrettini-Nadal orario e tv: programma semifinale Australian Open 2022 e dove vederla (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Berrettini e Rafael Nadal si sfideranno nella semifinale degli Australian Open 2022. L’appuntamento è per venerdì 28 gennaio (ore 04.30 italiane) sul cemento outdoor di Melbourne, dove i due tennisti si contenderanno un posto nell’atto conclusivo del primo Slam della stagione. Si preannuncia grande spettacolo nella terra dei canguri, dove l’italiano cerca il colpaccio contro il fuoriclasse spagnolo: dopo aver disputato la finale a Wimbledon la scorsa estate, il romano non vuole più fermarsi e continua a sognare in grande. Matteo Berrettini dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo se vorrà avere la meglio contro uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. L’azzurro ha già sconfitto due iberici in questo torneo: il temibilissimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteoe Rafaelsi sfideranno nelladegli. L’appuntamento è per venerdì 28 gennaio (ore 04.30 italiane) sul cemento outdoor di Melbourne,i due tennisti si contenderanno un posto nell’atto conclusivo del primo Slam della stagione. Si preannuncia grande spettacolo nella terra dei canguri,l’italiano cerca il colpaccio contro il fuoriclasse spagnolo: dopo aver disputato la finale a Wimbledon la scorsa estate, il romano non vuole più fermarsi e continua a sognare in grande. Matteodovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo se vorrà avere la meglio contro uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. L’azzurro ha già sconfitto due iberici in questo torneo: il temibilissimo ...

