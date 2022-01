Ascolti tv ieri, mercoledì 26 gennaio, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri mercoledì 26 gennaio 2022: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra il film Lezioni di Persiamo su Rai 1, il documentario Viaggio nella Grande Bellezza – Quirinale su Canale 5 e l’ultima puntata di Back to School? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Matrimonio a... Leggi su donnapop (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ecco glitv di262022: chi hala sfida dell’tra il film Lezioni di Persiamo su Rai 1, il documentario Viaggio nella Grande Bellezza – Quirinale su Canale 5 e l’ultima puntata di Back to School? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Matrimonio a...

Advertising

QuiMediaset_it : Record di ascolti ieri su #Canale5, per @pomeriggio5: 2.657.000 spettatori totali e il 18.87% di share attiva (17.0… - EdoRussi : @NicoSavi Non si fa così ???????? NON SAPEVO NULLA CHE STASERA CI FOSSE NUOVAMENTE #BackToSchool , ho visto la puntata… - teledivisione : Anche ieri sera, martedi 25 gennaio, #barstella è stato il programma di seconda serata con i peggiori ascolti: solo… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 25 gennaio 2022, Attraverso i Miei Occhi 14.8%, Ulisse 12.5% - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: La nostra @carmelitadurso vi aspetta tra poco per festeggiare insieme il record di ascolti di #Pomeriggio5! ???? Oggi tutte… -