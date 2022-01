Ancora caos a Montecitorio. Girandola di nomi per il Colle (Di giovedì 27 gennaio 2022) E anche la quarta giornata di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica finisce con un nulla di fatto. Nemmeno la riduzione del quorum (non più i due terzi dei grandi elettori ma la maggioranza semplice) hanno cambiato le cose, anzi. A ben vedere fatti e dichiarazioni la sensazione è che la matassa sia sempre più intricata come se, la ricerca di una soluzione, di fatto complichi sempre più la situazione. perché se c’è una cosa certa è che Meloni e Renzi a parte gli altri segretari non controllano fino in fondo i loro elettori. E così, senza la certezza di fedeltà assoluta da parte di tutti i propri «peones» per i leader dei partiti proporre un nome o studiare una strategia rischia di trasformarsi in uno schianto senza speranze contro lo scoglio dei franchi tiratori. Se la serata di ieri era partita con i nomi nuovi ci Sabino Cassese, di Pierferdinando Casini ... Leggi su panorama (Di giovedì 27 gennaio 2022) E anche la quarta giornata di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica finisce con un nulla di fatto. Nemmeno la riduzione del quorum (non più i due terzi dei grandi elettori ma la maggioranza semplice) hanno cambiato le cose, anzi. A ben vedere fatti e dichiarazioni la sensazione è che la matassa sia sempre più intricata come se, la ricerca di una soluzione, di fatto complichi sempre più la situazione. perché se c’è una cosa certa è che Meloni e Renzi a parte gli altri segretari non controllano fino in fondo i loro elettori. E così, senza la certezza di fedeltà assoluta da parte di tutti i propri «peones» per i leader dei partiti proporre un nome o studiare una strategia rischia di trasformarsi in uno schianto senza speranze contro lo scoglio dei franchi tiratori. Se la serata di ieri era partita con inuovi ci Sabino Cassese, di Pierferdinando Casini ...

MartyV02 : @intuslegens È una rottura peggiore... Entri nel sistema di un circolo vizioso.. Quarantena.. Controlli.. Tamponi.… - brasca_davide : RT @LucaSebastiani_: Domani (forse) il voto decisivo per il #Quirinale. Regna ancora il caos e da destra e sinistra spuntano nomi e candida… - ellesupersonic : RT @LucaSebastiani_: Domani (forse) il voto decisivo per il #Quirinale. Regna ancora il caos e da destra e sinistra spuntano nomi e candida… - LucaSebastiani_ : Domani (forse) il voto decisivo per il #Quirinale. Regna ancora il caos e da destra e sinistra spuntano nomi e cand… - AssuntaPetrucc1 : @ItaliaViva @matteorenzi a matte ancora una volta ci hai portato a sbattere. Sei un buono a nulla, questo caos è op… -