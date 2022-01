Ana Mena:”L’amore per la musica me l’ha trasmesso mio padre” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Quando quattro anni fa ho iniziato il mio percorso musicale in Italia, non mi aspettavo tutto questo successo”. Ventisei dischi di platino dopo, Ana Mena cerca la consacrazione definitiva partecipando alla kermesse musicale più amata e seguita del nostro Paese: “Il Festival di Sanremo lo guardo da sempre, e per diverso tempo ho provato a parteciparvi (…) E’ stato mio padre a trasmettermi L’amore per la musica italiana, facendomi conoscere artisti come Mina, i Matia Bazar e i Ricchi e Poveri”. Sul palco dell’Ariston, la nuova reginetta delle hit estive – che ha iniziato il suo percorso artistico come attrice e cantante a soli 11 anni, lavorando addirittura con un maestro come Pedro Almodovar – presenterà “Duecentomila ore”, scritta per lei da Federica Abbate, Zef (che cura anche la ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Quando quattro anni fa ho iniziato il mio percorsole in Italia, non mi aspettavo tutto questo successo”. Ventisei dischi di platino dopo, Anacerca la consacrazione definitiva partecipando alla kermessele più amata e seguita del nostro Paese: “Il Festival di Sanremo lo guardo da sempre, e per diverso tempo ho provato a parteciparvi (…) E’ stato mioa trasmettermiper laitaliana, facendomi conoscere artisti come Mina, i Matia Bazar e i Ricchi e Poveri”. Sul palco dell’Ariston, la nuova reginetta delle hit estive – che ha iniziato il suo percorso artistico come attrice e cantante a soli 11 anni, lavorando addirittura con un maestro come Pedro Almodovar – presenterà “Duecentomila ore”, scritta per lei da Federica Abbate, Zef (che cura anche la ...

Advertising

AnaMenaMusic : RT @thesoundcheckit: È visibilmente emozionata, @AnaMenaMusic alla sua prima conferenza stampa con la stampa italiana per presentare “Duece… - iWebRadio : Ana Mena: in gara al Festival di Sanremo con il brano “Duecentomila Ore” - elisengine : Sanremo, Ana Mena: in gara con rispetto e ammirazione per la musica italiana | 24Emilia - RecensiamoMusic : #Sanremo2022, #AnaMena: 'Sono cresciuta con il mito del Festival' - thesoundcheckit : È visibilmente emozionata, @AnaMenaMusic alla sua prima conferenza stampa con la stampa italiana per presentare “Du… -