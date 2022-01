Xi e Putin uniti sull’Ucraina Almeno nella propaganda su Twitter

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Promuovere i punti discussione del Cremlino; evidenziare le divisioni in Europa eNato; dare addosso agli Stati. Secondo Jessica Brandt, esperta della Brookings Institution, è seguendo queste tre direttive che i diplomatici “lupi guerrieri” e i media statali cinesi parlano sudella situazione in Ucraina. How are China’s wolf warrior diplomats and state media covering the Ukraine crisis on? Boosting Kremlin talking points casting the UK’s recent warning as “disinformation”Highlighting schisms in Europe, NATODunking on US Examples, just from today — Jessica Brandt (@jessbrandt) January 24, 2022 Un esempio è offerto, scrive Brandt, dalle reazioni alla dichiarazione con cui il ministero degli Esteri britannico ha rivelato un “piano del Cremlino per insediare un leader filorusso in Ucraina”. ...