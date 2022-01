Violi dopo la seconda fumata nera | “Tra i parlamentari Draghi è ritenuto un alieno”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il diario di Dario, consigliere regionale 5 Stelle di Bergamo e grande elettore del presidente della Repubblica,il secondo giorno di voto, che non ha sortito ancora risultati Alla Camera mi sono imbattuto nei “politici che eran già lì prima che costruissero il Parlamento”. La saggezza popolare più in voga è un vecchio adagio dell’ex premier Romano Prodi: “Non vince chi ha più voti ma chi ha meno veti” il tutto, condito da palese derisione nei confronti dell’attuale Premier Mario. Un meme virale che gira nelle chat deiè una finta agenzia che recita: “Impossibile trovare un candidato per il Quirinale a causa del Reddito Di Cittadinanza. Diversi papabili preferiscono rimanere a casa sul divano”. Il Transatlantico è davvero come un girone delle anime perse di Dante. Ci sono molti politici ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Violi dopo

IrpiMedia

Per la Lombardia i delegati sono Attilio Fontana, Alessandro Fermi (Lega) e Dario(M5S). La nuova tornata si apre lunedì 24 gennaio 2022,che il presidente uscente Sergio Mattarella ha ...... sposta l'ago della bilancia a vantaggio del Centrodestra per la prima voltadecenni per la ... Toti (Cambiamo), Medusei (Lega), Rossetti (Pd) Lombardia : Fontana, Fermi (Lega),(M5s) Marche :...Ancora una settimana e il matrimonio tra gruppo Arvedi e Acciai speciali Terni sarà celebrato ufficialmente. Dopo il via libera dell’ Antitrust dell’Unione europea, che negli anni passati aveva messo.Business, milioni, tv e stelle filanti. Così gira oggi il pallone. Ma il calcio è, per fortuna, ancora anche faccenda popolare intrisa di valori. Ecco che le tre calciatrici del Bastan Football Club d ...