Torino, precipita nel vuoto dal cestello: muore operaio 43enne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ennesimo incidente sul lavoro . Un altro infortunio mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, a Torino . A perdere la vita è stato un operaio di 43 anni di origini brasiliane ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ennesimo incidente sul lavoro . Un altro infortunio mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, a. A perdere la vita è stato undi 43 anni di origini brasiliane ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino precipita Torino, precipita nel vuoto dal cestello: muore operaio 43enne Ennesimo incidente sul lavoro . Un altro infortunio mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, a Torino . A perdere la vita è stato un operaio di 43 anni di origini brasiliane che è caduto mentre stava lavorando in un cantiere . Leggi anche > Inutili i soccorsi , l'uomo è deceduto sul posto per i ...

Lorenzo Parelli, parla la madre: 'Mio figlio è uscito per andare a scuola e non è più tornato' Leggi Anche Altri due morti sul lavoro: in una stamperia di Torino un operaio cade in un macchinario. A Pomezia manutentore precipita da un tetto Sulla tragedia è intervenuto anche il ministro dell'...

