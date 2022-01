Sei tu: testo e significato della canzone di Fabrizio Moro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fabrizio Moro ha vinto due volte il Festival. La prima nel 2007 nelle Nuove Proposte con “Pensa”, la seconda tra i Big, in coppia con Ermal Meta nel 2018 con “Non mi avete fatto niente”. Quest’anno torna con una canzone dal titolo “Sei Tu”. Il cantante parla così della sua canzone, durante un’intervista: “È una canzone che, in realtà non avevo immaginato per il Festival. Durante la pandemia, costretto a stare lontano dal palco, ho scritto un po’ per gioco “Ghiaccio”, un film che avevo in mente da tempo. Con il mio amico Alessio de Leonardis l’abbiamo girato, coinvolgendo nel cast Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, e poi ho composto la colonna sonora. “Sei tu” è nata così, circa un anno fa. Ho scritto diverse canzoni d’amore nella mia vita, però credo che questa sia la dedica ... Leggi su zon (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha vinto due volte il Festival. La prima nel 2007 nelle Nuove Proposte con “Pensa”, la seconda tra i Big, in coppia con Ermal Meta nel 2018 con “Non mi avete fatto niente”. Quest’anno torna con unadal titolo “Sei Tu”. Il cantante parla cosìsua, durante un’intervista: “È unache, in realtà non avevo immaginato per il Festival. Durante la pandemia, costretto a stare lontano dal palco, ho scritto un po’ per gioco “Ghiaccio”, un film che avevo in mente da tempo. Con il mio amico Alessio de Leonardis l’abbiamo girato, coinvolgendo nel cast Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, e poi ho composto la colonna sonora. “Sei tu” è nata così, circa un anno fa. Ho scritto diverse canzoni d’amore nella mia vita, però credo che questa sia la dedica ...

