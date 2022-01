“Secondo me è gay”. GF Vip, Nathaly Caldonazzo choc sul concorrente: “Si vede che odia le donne” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inizialmente non si è dovuto sforzare per risultare simpatico alla maggioranza dei nuovi coinquilini, anzi, Barù è stato presto eletto, dalle concorrenti del GF Vip 6, maschio alfa dello spiato appartamento e addirittura sex symbol. Ma in questi giorni qualcosa pare essere andato storto, una serie di gieffini hanno iniziato a tollerarlo a sento. Nelle ultime ore a dichiarargli silenziosamente guerra sono state Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié, così la casa si è divisa. Gli equilibri dell’ecosistema di Cinecittà sono davvero precari, tutto può cambiare da un momento all’altro. Cosa che sta accadendo alla reputazione di Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Nathaly Caldonazzo ha affermato di averlo ormai in antipatia per via delle battute che fa sulle donne, cosa che le fa ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inizialmente non si è dovuto sforzare per risultare simpatico alla maggioranza dei nuovi coinquilini, anzi, Barù è stato presto eletto, dalle concorrenti del GF Vip 6, maschio alfa dello spiato appartamento e addirittura sex symbol. Ma in questi giorni qualcosa pare essere andato storto, una serie di gieffini hanno iniziato a tollerarlo a sento. Nelle ultime ore a dichiarargli silenziosamente guerra sono statee Jessica Selassié, così la casa si è divisa. Gli equilibri dell’ecosistema di Cinecittà sono davvero precari, tutto può cambiare da un momento all’altro. Cosa che sta accadendo alla reputazione di Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona.ha affermato di averlo ormai in antipatia per via delle battute che fa sulle, cosa che le fa ...

