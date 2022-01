Roma | Mourinho compie 59 anni | gli auguri della squadra con una torta speciale

Advertising

calciomercatoit : ? - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #EmpoliRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLecce ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #CoppaItaliaFrecciarossa - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, due profili internazional… - zazoomblog : Roma dopo l’allenamento di oggi concessi quattro giorni di riposo da Mourinho - #l’allenamento #concessi #quattro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

Da bambino il centrocampista era un grande fan die accompagnato dalla mamma si è fatto firmare la biografia ufficiale dallo Special One. Lo scatto dell'epoca, oggi è stato riportato sulle '...... Un po' di paura c'era: il Parma doveva salvarsi, il Catania contro lache doveva salvarsi&...- 'Il nostro rapporto è stato chiarissimo. I giornali mi avevano già allontanato dall'Inter, ...Giornata speciale per José Mourinho che oggi compie 59 anni. Il tecnico ha festeggiato il primo compleanno alla Roma durante la prima parte di giornata al centro sportivo di Trigoria: ...Roma, 26 gennaio 2022- Il piano per il mercato di gennaio della Roma era chiaro fin da subito: pochi acquisti, mirati e di spessore, e priorità alle uscite per permettere alle casse della società di r ...